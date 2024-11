news

SARONNO – Domenica speciale per il bomber del Fbc Saronno, Giacomo Mammetti: non solo ha deciso l’esito dell’incontro con il Base 96 Seveso ma il suo gol, decisivo, è stato anche il 200esimo della carriera. “Sono contentissimo, sia di avere raggiunto questo traguardo sia perchè il gol ci ha fatto vincere questa gara decisiva per il proseguo della stagione” le parole del giocatore.

Si è giocato per la 11′ giornata di Eccellenza. Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore ospite, Paolo Crucitti. E le parole a fine gara del tecnico saronnese, Fiorenzo Roncari.

Fbc Saronno-Base 96 Seveso 1-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Ortolani, Bello, Favilla (36’ st De Vincenzi); Pandini (11’ pt Cabezas), Pedrocchi, Alvitrez, Brennici (27’ st Lanzarotti); Vaglio, Locati (22’ st Rudi), Mammetti. A disposizione Gargarella, Ciceri, Marangon, Ferrari, Gatti. All. Roncari.

BASE 96 SEVESO (4-1-3-2): Ragone; Sordillo (19’ st Campanati), Galimberti, Cappanera, Gomez; Romano; Romeo, Carraro (22’ st Ramos), Pirovano (2’ st Capelli); Ibrahimi, Colinati (1’ st Ruggeri). A disposizione Iuliano, Di Fini, Quitadamo, Di Vincenzo, Adamo. All. Crucitti.

Arbitro; Leni di Lodi (Merlini di Milano e Barni di Abbiategrasso).

Marcatore: 5’ st Mammetti (S).

Note – Spettatori 150. Angoli 4-3 Base 96. Ammoniti Mammetti, Favilla. Recupero 1-5.

17112024