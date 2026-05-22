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SARONNO – “Noi al Presidio Rita Atria parliamo di legalità, ascoltiamo gli esperti, ci confrontiamo con i giovani e con le nuove generazioni”. Con queste parole Alessio, giovane studente del Presidio Rita Atria, ha aperto venerdì 22 maggio la marcia della legalità che ha attraversato il centro di Saronno coinvolgendo centinaia di ragazzi, cittadini e associazioni.

La manifestazione, organizzata in occasione della Giornata della legalità e dell’anniversario della strage di Capaci, è partita da piazza Santuario per raggiungere piazza Libertà con un lungo corteo dietro lo striscione “Il bene genera bene!”. Numerosi i cartelli esposti dai partecipanti con slogan dedicati alla giustizia, al rispetto delle regole e al contrasto alle mafie.

Dal palco allestito in piazza Libertà, Alessio ha spiegato il significato del presidio antimafia cittadino: “Ed è per questo che è nato il Presidio Rita Atria, un’organizzazione di alcuni ragazzi, un progetto di qualcuno che ancora, nonostante tutto, crede nella giustizia”.

Nel suo intervento il giovane ha ricordato anche il valore della memoria legata alla figura di Giovanni Falcone: “Nel 1992, a Capaci, il magistrato Giovanni Falcone è stato fatto saltare in aria per aver commesso il gravissimo crimine di aver combattuto un parassita che ancora oggi, lentamente, sta divorando la giustizia. Ma noi non dimentichiamo, e mai dimenticheremo”.

Presente alla marcia anche l’assessora Lucy Sasso che ha ricordato “con orgoglio le iniziative tenute nel corso dell’anno con le scuole dagli incontri” e la sindaca Ilaria Pagani con la fascia tricolore. “È per questo che io oggi sono qui in qualità di sindaco con la fascia. La fascia che usiamo di solito nelle celebrazioni ufficiali. Questo è un evento informale, ma è molto sentito da tutti noi e dobbiamo mostrare qualcosa a tutti” ha spiegato all’inizio del suo intervento.

Rivolgendosi direttamente ai giovani presenti, la sindaca ha sottolineato il significato della partecipazione: “Voi ragazzi oggi siete qui a raccontare che non state zitti, che non vi girate dall’altra parte. E siete qui a dimostrarlo anche a noi ed è per questo che io oggi rappresento tutta la città”.

La prima cittadina ha poi richiamato il senso concreto della manifestazione: “Oggi stiamo scegliendo da che parte stare. La marcia della legalità non è soltanto un simbolo, è un impegno concreto, un messaggio forte che parte specialmente da voi giovani”.

Nel suo discorso ha anche parlato del significato della legalità nella vita quotidiana: “La legalità significa rispetto delle persone, delle regole comuni, della libertà e della dignità di ciascuno. Significa avere il coraggio di dire no all’indifferenza, al bullismo, alla violenza, alla prepotenza e a tutte le forme di illegalità, grandi o piccole che siano”. Infine il riferimento alla Giornata della legalità e alla presenza delle mafie anche nella quotidianità: “La mafia è tra di noi, tutti i giorni, in ogni luogo”.

La manifestazione si è conclusa in piazza Libertà con musica dal vivo e un concerto che ha coinvolto diverse band giovanili davanti a un pubblico numeroso.

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Saronno, studenti in marcia per la legalità: “Il bene genera bene”

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