SARONNO – È una delle nuove figure della giunta Pagani, candidata con il Pd porta con sé un bagaglio di esperienze consolidato tra diritto, volontariato e impegno civile. Maria Laura De Cristofaro, 57 anni, avvocata e vicepresidente di un’associazione di volontariato, è la nuova assessora al commercio, attività produttive e transizione ecologica. Condivide inoltre con la sindaca Ilaria Pagani la delega agli affari generali.

Presentata ufficialmente durante l’incontro nell’atrio del municipio, De Cristofaro ha spiegato la visione che intende portare avanti nel suo nuovo ruolo. “Ancora una volta emerge quanto sia importante la collaborazione, ma anche l’orgoglio della funzione pubblica che noi esercitiamo in quanto soggetti politici – ha affermato – con le nostre competenze, insieme a tutta l’amministrazione, tutti i dipendenti e tutte le persone che lavoreranno con noi”.

La sua attenzione si concentrerà, nelle prime settimane, sul contatto diretto con la cittadinanza attiva: “Per quanto riguarda le mie deleghe – ha spiegato – è importantissimo innanzitutto incontrare le associazioni e ascoltare quali sono i problemi. Li conosciamo, ma credo che sia un passaggio necessario da fare il prima possibile, prima della pausa estiva, per poter poi affrontare le priorità”.

Sulla transizione ecologica, uno dei temi cardine della delega, De Cristofaro si prepara ad affrontare un percorso complesso ma chiaro: “Ci sarà tanto lavoro da fare, e lo faremo con il rispetto degli equilibri esistenti. Ci sono interessi che possono sembrare anche confliggenti, ma il nostro compito sarà affrontarli con equilibrio e con una direzione precisa: rispettare maggiormente l’ambiente, perché questo significa anche tutelare la salute”.

Una linea che si inserisce perfettamente nella visione della sindaca Pagani, che ha voluto De Cristofaro come punto di riferimento per il rilancio del commercio cittadino e per accompagnare Saronno verso uno sviluppo sostenibile.

