news

SARONNO – “Il nemico numero uno del commercio non è Amazon, ma le scelte della politica saronnese e la gestione della Ztl”. A dirlo è Davide Marzorati, candidato con la lista civica Obiettivo Saronno, che ha commentato sui social quanto emerso durante il confronto pubblico tra i candidati sindaco, svoltosi martedì 6 maggio al teatro Giuditta Pasta.

Durante il dibattito, il sindaco uscente Augusto Airoldi ha individuato in Amazon – e in generale nel commercio elettronico – la causa principale della crisi del commercio cittadino. Un’affermazione che ha provocato la reazione di Marzorati, il quale ha spiegato di aver lasciato l’incontro proprio a seguito di queste parole.

“Mi ha scioccato sentire una simile posizione, soprattutto davanti ad Ascom e a tanti commercianti che da anni aspettano risposte concrete dal Comune”, ha dichiarato Marzorati in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Il problema non è Amazon: ad Arese, ogni giorno, 10.000 persone riempiono i parcheggi del centro commerciale per acquistare e vivere un’esperienza. A Saronno invece si è reso il centro meno accessibile, si sono tolti parcheggi, complicata la viabilità, ignorata la microcriminalità”.

Secondo il candidato, le difficoltà del commercio locale derivano da una “mancanza di attenzione verso chi lavora in città” e da una Ztl che, seppur concepita come centro commerciale naturale, è stata “abbandonata”. Marzorati ha poi rilanciato: “Basterebbe poco per rilanciare il commercio di prossimità, ma serve una visione politica che rimetta il commercio al centro”.

Infine, ha ribadito il suo sostegno alla candidata sindaco Novella Ciceroni e al programma di Obiettivo Saronno: “Credo che dal 1999 al 2025 nessuno abbia davvero affrontato il nodo del commercio. Noi vogliamo farlo, con serietà e rispetto per chi ogni giorno tiene alzata una saracinesca”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti