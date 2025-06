news

SARONNO – Psicologo dell’età evolutiva e docente universitario, 36 anni, con radici profonde in città: Matteo Fabris è il nuovo assessore alla coesione sociale e tutela della persona nella giunta della sindaca Ilaria Pagani. Una delega che unisce politiche sociali, inclusione e attenzione a tutte le fasce d’età, dall’infanzia alla terza età.

Fabris ha scelto di sottolineare il senso di responsabilità del nuovo incarico e la continuità con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni dalla stessa sindaca, che fino a poco tempo fa ricopriva questa stessa delega: “C’è il peso dell’eredità che si sta acquisendo – ha detto – ma anche la consapevolezza che oggi la carica di sindaca sia ricoperta da una persona che ha lavorato a stretto contatto con le criticità sociali. Questo ci permetterà di avere una visione ancora più sensibile su questi temi”.

Il nuovo assessore ha illustrato l’impostazione generale del suo mandato: “Il nome dell’assessorato richiama il nostro programma: mettere le persone al centro. Lavoreremo per tutte le fasce d’età, dall’infanzia alla terza età. Sappiamo che la popolazione sta invecchiando e le politiche per la terza età saranno fondamentali per promuovere un invecchiamento attivo, prevenendo situazioni di isolamento e difficoltà”.

Al centro del suo approccio ci saranno ascolto e prossimità: “Il nostro obiettivo è tenere le porte aperte, accogliere, ascoltare, essere vicini alle persone. Voglio mettermi subito al lavoro, guidato anche dall’esperienza di chi mi ha preceduto e dalla fiducia ricevuta dalla sindaca”.

Con un’impostazione profondamente umana, Fabris raccoglie una delle deleghe più delicate della giunta Pagani, con l’intento di rafforzare la rete di sostegno sociale e rendere Saronno una città più attenta ai bisogni di tutti.

