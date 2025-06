news

SARONNO – Contabile di professione, 52 anni, già consigliere comunale: Mattia Cattaneo è il nuovo vicesindaco di Saronno e assessore alla sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del patrimonio. Un incarico strategico, che guarda all’equilibrio finanziario dell’ente e alla possibilità di una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Già nelle prime dichiarazioni, Cattaneo ha sottolineato l’importanza della responsabilità economica: “La sostenibilità economica dell’ente è un tema cruciale – ha affermato – sappiamo bene che i cittadini si aspettano servizi pubblici di qualità, possibilmente pagando poco dove ci sono tariffe e meno ancora dove ci sono imposte. Dobbiamo trovare l’equilibrio giusto per garantire efficienza e accessibilità”.

Tra i progetti a cui guarda con particolare attenzione, anche nuove forme di partecipazione dei cittadini nella gestione del bilancio: “È un tema di solito molto tecnico e poco trasparente – ha spiegato – ma ci sono esempi virtuosi in altri Comuni, e crediamo che durante il mandato si possa valutare l’introduzione di forme partecipate anche su questo fronte”.

Cattaneo ha voluto ringraziare chi lo ha preceduto nel ruolo, segno di continuità e rispetto per il lavoro svolto: “Sono stato consigliere comunale negli ultimi cinque anni e ho potuto apprezzare il lavoro degli assessori che si sono succeduti, D’Amato e Mazzoldi. Mi hanno lasciato un’eredità positiva, che mi impegnerò a portare avanti”.

La sua visione è quella di un’amministrazione vicina ai bisogni delle persone, ma anche attenta alla tenuta finanziaria dell’ente e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Un incarico da vicesindaco che si apre con pragmatismo e con uno sguardo lungo sulle scelte economiche per il futuro di Saronno.

QUI LA PRESENTAZIONE DI TUTTA LA GIUNTA

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09