SARONNO – Grande esperienza politica a Saronno e Solaro con uno sguardo rivolto alle necessità quotidiane della città: Mauro Lattuada, 59 anni, è il nuovo assessore alle infrastrutture pubbliche, verde e sport nella giunta della sindaca Ilaria Pagani.

Un incarico che unisce settori strettamente connessi e che punta a rafforzare il legame tra la manutenzione del patrimonio pubblico e l’attenzione verso le persone e le associazioni che lo vivono ogni giorno. “Le strutture pubbliche, cioè i lavori pubblici e lo sport – ha spiegato Lattuada – sono stati messi insieme proprio per semplificare la gestione. Spesso le società sportive si rivolgevano all’ufficio sport per segnalare problemi strutturali, come un tetto danneggiato o una parete da sistemare, ma non era sempre facile trovare una risposta rapida”.

Con questa nuova organizzazione, le problematiche legate agli impianti sportivi potranno essere affrontate in modo più diretto e coordinato. “Avere sport e lavori pubblici nello stesso assessorato – ha aggiunto – significa poter intervenire più velocemente e concretamente, evitando passaggi superflui e dando risposte più efficaci alle esigenze delle società sportive”.

Lattuada ha posto l’accento anche sull’approccio condiviso con tutta la giunta, fondato sull’attenzione alle persone e sulla valorizzazione del lavoro quotidiano di associazioni e cittadini: “Questa scelta va esattamente nella direzione di un’amministrazione che vuole essere vicina a chi opera per il bene della città. Mi sembrava importante sottolinearlo”.

