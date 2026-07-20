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VARESE – Oltre 1.200 persone identificate, tre arresti, undici denunce e più di 2,9 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate. È il bilancio dell’operazione straordinaria di contrasto alla criminalità giovanile svolta dalla Polizia di Stato anche in provincia di Varese, nell’ambito di un’attività coordinata a livello nazionale dal Servizio centrale operativo.

L’operazione ha coinvolto oltre mille operatori delle Squadre mobili e dei Reparti prevenzione crimine in 44 province italiane. I controlli si sono concentrati sulle aree di spaccio, i luoghi della movida, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali e altri punti di aggregazione giovanile, con particolare attenzione ai reati contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di droga e il possesso illegale di armi.

In provincia di Varese gli agenti della Squadra mobile della Questura hanno identificato complessivamente 1.264 persone, tra cui 467 cittadini stranieri e 67 persone con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 49 veicoli, dieci esercizi commerciali e venti persone sottoposte agli arresti domiciliari.

L’attività sul territorio varesino ha portato all’arresto in flagranza di tre persone e alla denuncia a piede libero di altre undici. Nel corso delle indagini e dei controlli sono stati sequestrati circa 2,4 chilogrammi di hashish, oltre 534 grammi di cocaina e circa 12 grammi di MDMA, oltre a 45.035 euro in contanti ritenuti provento di attività illecite.

A livello nazionale il bilancio dell’operazione parla di quasi 188mila persone identificate, di cui circa 19.500 minorenni, 539 arresti e 954 denunce, comprese 163 a carico di minorenni. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche, 95 oggetti atti a offendere e circa 307mila euro in contanti.

Sono stati inoltre controllati 1.182 immobili, comprese 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali.

L’attività ha interessato anche il monitoraggio del web. La Polizia di Stato ha individuato 973 profili social che promuovevano contenuti legati alla violenza e all’uso delle armi; due di questi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’oscuramento.

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