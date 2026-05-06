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CISLAGO – Strade trasformate in fiumi d’acqua e grandine, marciapiedi coperti di bianco e residenti costretti a spalare ghiaccio davanti a case e cancelli. È lo scenario lasciato dal violento temporale che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, ha colpito il Saronnese con particolare intensità a Cislago.

La grandinata è arrivata intorno alle 14,30 durante il primo forte peggioramento della stagione primaverile. In pochi minuti il paese si è imbiancato come dopo una nevicata, con accumuli di grandine su strade, tetti e giardini. In diversi punti l’acqua si è riversata lungo le carreggiate formando veri e propri torrenti.

Il maltempo ha interessato anche Saronno, Carbonate e Cogliate, dove sono stati segnalati chicchi di grandine e pioggia intensa.

(per il video si ringrazia la nostra lettrice Anna)

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