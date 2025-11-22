news

SARONNO – Ieri qualche fiocco anche nel pomeriggio a Saronno e dintorni, oggi torna il sole. La prima ondata di freddo invernale è per adesso passata, anche se all’inizio della prossima settimana è previsto ancora un po’ di maltempo.

Ieri qualche fiocco attorno alle 16, ma è durata poco; e prima altri misti ad acqua per qualche minuto attorno a mezzogiorno: nessun problema di rilievo per traffico o pedoni.

Per quanto concerne venerdì chi abita nella città degli amaretti e nel circondario ha visto un po’ di neve e si sono pure imbiancati i monti attorno a Varese. Come ricordano dal servizio meteo di Regione Lombardia “Per la giornata di oggi 22 novembre si prevedono condizioni stabili, con correnti secche in quota sul Nord Italia. Nella prima parte della giornata rinforzi di vento da Nord, a interessare prevalentemente Valchiavenna, Prealpi Lariane e Varesine e localmente anche l’alto Garda; dal pomeriggio in attenuazione ovunque. La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazioni previste, oltre ad assenza di ventilazione significativa, determinano il codice verde per i rischi Idro-meteo sulle zone omogenee riportate in mappa, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati/grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti, legati potenzialmente anche allo stato pregresso dei territori”.

(foto e video: i fiocchi di neve nel pomeriggio a Saronno)

