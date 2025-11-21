news

SARONNO – Puntuali, come da previsioni, i primi fiocchi di neve dell’anno sono arrivati poco dopo le 12 anche su Saronno. Prima acqua ghiacciata e mista a neve, poi per qualche minuto anche grosso fiocchi, osservati in varie zone della città. Una curiosità e niente più, nessun manto bianco anche perchè poi è ripreso a piovere, e le temperature sono per il momento troppo elevate per una vera e propria nevicata.

Secondo il servizio meteo di Regione Lombardia, “per la restante parte della giornata di oggi si prevedono precipitazioni deboli sparse fino alle ore centrali, in attenuazione e temporaneo esaurimento nel pomeriggio, in ripresa deboli in tarda serata. Venti sotto i 1500 metri prevalentemente deboli da nord e nord est; con rinforzi a tratti verso sera; oltre 1500 metri da ovest sud ed ovest. Per la giornata di domani 21 novembre si prevedono precipitazioni tra notte e mattina deboli diffuse, maggiormente interessati i settori settentrionali e orientali; dal pomeriggio sparse, maggiormente interessati i settori di pianura e Appennino. In serata tendenti ad esaurirsi da nord a sud. Venti da nord e nord-est: deboli con rinforzi a tratti in particolare su Retiche, Garda e Pianura Orientale, in particolare con raffiche tra 40-70 km/h”.

La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazioni previste, oltre ad assenza di ventilazione significativa, determinano il codice verde per i rischi Idro-meteo sulle zone omogenee riportate in mappa, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati/grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti, legati potenzialmente anche allo stato pregresso dei territori.

