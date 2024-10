news

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha incassato la vittoria contro la Lentatese, ma al termine dell’anticipo del sabato pomeriggio della 7′ giornata di Eccellenza, l’allenatore dei rossoblù – MIchele Ferri – è contento solo del risultato, “anzi penso sia stata una delle peggiori prestazioni da quando sono in panchina. Per tenere il passo delle migliori, come la Solbiatese che non perde un colpo, bisogna senz’altro fare di più”.

Caronnese-Lentatese 2-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Dilernia, Galletti, Sorrentino, Napoli (44’ pt Battistella); Malvestio, Savino (43’ st Cerreto), Zibert (9’ st Becerri), Cannizzaro (23’ st Paltrinieri); Doumbia (12’ st Corno), Colombo. A disposizione Vergani, Lofoco, Oliviero, Tondi. All. Ferri.

LENTATESE (4-4-2): Menegon; Pignatiello (34’ st Musazzi), Arienti, Dugnani, Carrino; Balduzzi (26’ st Malacarne), Molteni, Siano, Siviero (17’ st Motta); Diaferio, Buzzetti (37’ st Leone). A disposizione Leoni, Cogotzi, Di Mango, Filomeno, Cotugno. All. Fossati.

Arbitro: La Rocca di Milano (Sall di Bergamo e Merlini di Milano).

Marcatori: 9’ pt Savino (Ca), 7’ st Molteni (L), 19’ st Sorrentino (Ca).

