CARONNO PERTUSELLA – Questa mattina l’allenamento congiunto fra Caronnese e Pro Sesto (1-2). Il commento di Michele Ferri, allenatore della Caronnese al termine di questo primissimo test stagionale dei rossoblù, allo stadio di corso della Vittoria: “Un buon primo test, nonostante il caldo. Abbiamo avuto modo di provare diversi giovani, il risultato di oggi vale fino a un certo punto, tenendo conto che la Pro Sesto è più avanti di noi sia a livello di categoria, sia a livello di preparazione atletica. Raccolgo tanti dati positivi”.

Incontro caratterizzato dal grande caldo: oltre 30 gradi, sole cocente, e dunque una prova non facile per i giocatori in campo anche sotto il profilo ambientale. Ad assistere all’incontro un buon numero di appassionati, compreso un gruppetto di ultras della Pro Sesto.

Nel primo tempo doppietta di Maffioletti per gli ospiti, nella ripresa ha accorciato le distanze capitan Corno.

(foto e video: mister Michele Ferri della Caronnese calcio)

