SARONNO – Simone Fossati, allenatore della Lentatese, non nasconde la propria delusione per la sconfitta incassa oggi pomeriggio, 9′ turno di Eccellenza, 3-1 sul campo del Fbc Saronno: “Partita gioca contro una squadra composta da parecchio giocatori che hanno fatto le categorie superiori. Lo sapevamo ma da parte nostra abbiamo commesso errori evitabili. Hanno pesato gli episodi: tre tiri del Saronno e tre gol. Chi guarda il risultato può pensare che il Saronno abbia dominato la partita ma non è andata così. Ora dobbiamo rimboccarsi le maniche”.

Fbc Saronno-Lentatese 3-1

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Ortolani (31’ st Rudi), Bello, Fasoli; Pandini (11’ st Cabezas), Pedrocchi (25’ st Favilla), Alvitrez, Brennici; Vaglio (30’ st Sardo), Locati (11’ st Mammetti), Pontiggia. A disposizione Gargarella, Ciceri, Lanzarotti, Gatti. All. Roncari.

LENTATESE (3-4-3): Menegon; Arienti, Dugnani, Carrino (21’ st Di Mango), Pignatiello; Malacarne, Buzzetti (25’ st Leone), Molteni (13’ st Motta), Siviero, Filomeno (13’ st Siano), Diaferio (30’ st Musazzi). A disposizione Leoni, Cogotzi, Balduzzi, Cotugno, Musazzi. All. Fossati.

Arbitro: Donadelli di Sondrio (Chiariello di Legnano e Noman di Abbiategrasso).

Marcatori: 12’ pt Bello (S), 16’ pt Locati (S), 3’ st Pedrocchi (S), 43’ st Arienti (L).

Risultati

Caronnese-Base 96 Seveso 2-1, Fbc Saronno-Lentatese 3-1, Legnano-Meda 0-1, Rhodense-Mariano 1-0, Robbio Libertas-Sestese 1-0, Sedriano-Cinisello 0-3, Solbiatese-Ispra 4-0, Vergiatese-Pavia 1-4, Ardor Lazzate-Casteggio 1-0.

Classifica

Solbiatese 28 punti, Pavia e Mariano 21, Ardor Lazzate e Rhodense 20, Caronnese 19, Fbc Saronno 15, Meda 14, Cinisello, Lentatese e Vergiatese 12, Casteggio, Ispra e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 4.

