SARONNO – La sconfitta 1-2 del Fbc Saronno in casa, contro il Pavia, lascia l’amaro in bocca a Fiorenzo Roncari, nuovo tecnico dei saronnesi, arrivato martedì scorso nel club biancoceleste.

“Contro il Pavia pensavamo ad una partita diversa, ci siamo trovati sullo 0-2 in modo inaspettato e ci siamo per un po’ smarriti. Era una gara che avremmo voluto vincere, pur consapevoli delle difficoltà e del valore dell’avversario. Ma non siamo stati così determinati e determinanti in certe situazioni. Però avevamo iniziato il match col piglio giusto, e resta il rammarico come sempre quando le cose non fuzmionano, che avremmo potuto fare comunque molti di più” in sintesi il commento di Roncari in sala stampa a fine incontro dove non si è presentato nessuno del Pavia: la società è infatti in silenzio stampa.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Pavia 1-2

FBC SARONNO (4-2-3-1): Barlocco; Pandini (12’ st Gatti), Ortolani, Bello, Fasoli; Cabezas (12’ st Brennici), Alvitrez; Vaglio (30’ st Sardo), Pedrocchi, Pontiggia; Locati (12’ st Mammetti). A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Ferrari, Lanzarotti. All. Roncari.

PAVIA (4-3-3): Cincilla; Diomande (27’ st Abba), Granziera, Concina, Nucera; Poesio, Bertelli (35’ st Bertelli), Itraloni; Dugourd (16’ st Ragni), Perna, Panigada (45’ st Markovic). A disposizione Sgura, Salvo, Fognini, Allieri, Mereu, Pecorini. All. Bellinzaghi.

Arbitro: Corbetta di Milano (Zanibella di Brescia e Boccadamo di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 25’ pt Perna (P), 30’ pt Poesio (P), 50’ st Mammetti (S).

20102024