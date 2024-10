news

BREGNANO – Oggi pomeriggio al centro sportivo di Bregnano il primo allenamento del Fbc Saronno con il nuovo allenatore: l‘accordo nelle scorse ore c’è stato e sulla panchina saronnese adesso c’è l’esperto Fiorenzo Roncari, ex Castellanzese, Legnano e Lecco.

“Avevo detto di no a molti, negli ultimi mesi ma alla fine il direttore generale del Fbc, Marco Proserpio mi ha convinto. Sono contento della rosa, penso che ci sono delle grandi qualità. Ho visto che la squadra era partita bee poi sono arrivati risultati negativi: ora al lavoro per tornare a dare soddisfazioni a questa società ed a questa piazza importante”, in sintesi le parole del mister.

