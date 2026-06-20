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PRAGA – L’ultima giornata dei Mondiali di softball a Praga oggi si è aperta con la vittoria in rimonta, nella finalina quinto e sesto posto, di Cuba sulle padrone di casa della Repubblica Ceca; in campo con le caraibiche anche la lanciatrice della Rheavendors Caronno, Yamerki Guevara. E’ finita 6-3 con Cuba che all’inizio dell’ultimo inning perdeva 1-3 e quindi è successo (quasi) tutto nel finale. “All’inizio abbiamo fatto un po’ fatica, ma alla fine l’impegno ed il lavoro ci hanno premiate. Ho visto dei bei Mondiali, la squadra che più mi ha impressionato è stata Taipei, sono bravissime in ogni situazione di gioco”.

Per Guevara ora altri impegni in Patria sempre con la Nazionale e quindi il ritorno a Caronno Pertusella a ferragosto per la disputa della Coppa delle Coppe con la Rhea, che si giocherà proprio sul campo caronnese.

(foto e video: Yamerki Guevara della Rheavendors Caronno e della Nazionale di Cuba)

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