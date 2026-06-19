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PRAGA – Oggi nella gara delle 10 della fase a gironi dei Mondiali di ssoftball una travolgente Italia ha battuto Cuba 10-0, restando quindi in corsa per uno dei due posti che valgono l’accesso alle finalissime dell’anno prossimo in Australia. In una calcissima giornata a Praga, nella Repubblica Ceca, le azzurre hanno condotto il match sin dall’inizio. “Sinora le cubane non hanno ottenuto buoni risultati ma sono sempre un avversario da prendere ocn le molle e non le abbiamo sottovalutate – in sintesi il commento del dopo gara da parte di Melany Sheldon, giocatrice di Rheavendors Caronno e Italia – E’ una vittoria che ci serviva, innanzitutto per la classifica”.

L’Italia non sbaglia la partita decisiva e conquista l’accesso ai playoff dei Mondiali di softball in corso a Praga. Le azzurre hanno superato Cuba con un netto 10-0 in cinque inning, assicurandosi un posto nelle sfide di sabato che mettono in palio la qualificazione alla fase finale della World Cup 2027 in Australia. La squadra di Craig Montvidas ha dominato il match fin dalle prime battute grazie ai due fuoricampo di McKenzie Barbara. Grande prestazione anche della pedana azzurra: Cacciamani e la saronnese Christina Toniolo hanno confezionato una no-hitter combinata, senza concedere alcuna valida alle cubane.

Nel finale sono arrivati anche il triplo della caronnese Melany Sheldon e il doppio di Fabbian che hanno contribuito a fissare il punteggio sul definitivo 10-0. Tra le protagoniste della Nazionale anche le saronnesi Alessandra Rotondo e Giulia Koutsoyanopulos. Ora l’attenzione è rivolta ai playoff di sabato, decisivi per continuare il sogno mondiale.

19062026