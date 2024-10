news

SARONNO – Dopo aver protocollato la mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi Angelo Veronesi per la Lega, Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia e Luca Davide di Obiettivo Saronno ha voluto un breve momento con la stampa per spiegare le proprio motivazioni.

“Per il bene di Saronno, perchè possa continuare ad avere un’Amministrazione che possa lavorare, operare e decidere su tutti i temi della vita cittadina”. E’ la frase che torna più spesso.

“Il sindaco Airoldi – esordisce Angelo Veronesi – non ha più la sua maggioranza e non può più garantire che il Comune possa andare avanti ed essere efficiente ed efficace. Per questo 11 consiglieri comunali d’opposizione hanno firmato la mozione di sfiducia protocollandola oggi giovedì 10 ottobre. Se verrà approvata in consiglio comunale andremo a vota in primavera. Così ridurremo al minimo il tempo di permanenza del commissionario: vogliamo che il comune possa ripartire rapidamente e al meglio”.

“L’opposizione – rimarca Gianpietro Guaglianone FdI – unita ha deciso di fare questa mozione per il bene di Saronno e dei cittadini. Non è il momento dei giochi politici, abbiamo a cuore il bene della città e per questo non possiamo aspettare i tempi di tentativi del sindaco”.

Luca Davide dà voce alla posizione di Obiettivo Saronno: “Dalla doppia non approvazione del bilancio è stato evidente come la città sia bloccata. Lo era da prima e lo è ancora di più oggi. La maggioranza non ha i numeri avendo perso 3 assessori e 6 consiglieri comunali da inizio mandato. E’ ora di tornare al voto per ridare alla città un’Amministrazione efficace”.

