SARONNO – In una sala consiliare con i banchi dell’opposizione lasciati vuoti e un pubblico composto da cittadini attivisti della mobilitazione degli ultimi giorni, è risuonato forte lo “j’accuse” dell’ex sindaco e capogruppo di Saronno Civica, Augusto Airoldi che ha puntato il dito contro la scelta politica della maggioranza di “rinunciare alla possibilità di approvare all’unanimità la mozione sul riconoscimento dello stato di Palestina per non emendare il proprio testo”.

Con un intervento conciso ma folgorante, Airoldi – unico esponente dell’opposizione rimasto in sala Vanelli – ha accusato la maggioranza formata da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere di aver “rinunciato” alla possibilità di approvare una mozione all’unanimità per “miserie politiche”.

L’intervento è arrivato dopo un lungo dibattito, aperto con la richiesta di Forza Italia con Lorenzo Azzi di sospendere e rinviare la mozione alla luce degli ultimi sviluppi a partire dalla liberazione degli ostaggi. Una richiesta sostenuta da Fratelli d’Italia ma rigettata dalla maggioranza. Si è quindi aperto il dibattito sugli emendamenti, anche se già durante la presentazione della mozione – firmata da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere – la consigliera Nourhan Moustafa aveva anticipato l’indisponibilità ad accettare modifiche.

Dopo il respingimento dell’emendamento di Forza Italia e di quello proposto da Airoldi (che aveva ottenuto il voto favorevole di Insieme per Crescere con il consigliere Sabatti), è iniziata l’uscita dall’aula dei consiglieri.

Già vuoto il posto di Novella Ciceroni, capogruppo di Obiettivo Saronno, che ha lasciato l’assemblea a inizio seduta, ribadendo come la lista civica voglia limitarsi ai temi cittadini per cui è nata.

Successivamente hanno abbandonato l’aula anche Gianpietro Guaglianone e Marina Ceriani di Fratelli d’Italia, motivando la decisione con parole forti: “Ci avete triturato non dico cosa con la partecipazione, la collaborazione, la trasparenza. Ci avete mandato il testo della mozione per avere condivisione e unanimità adesso respingete tutto a prescindere? Che senso ha? Che collaborazione è? Ma cosa ce la chiedete a fare?”. Uno sdegno che ha portato il capogruppo di FdI a ritirare il proprio emendamento senza nemmeno discuterlo, abbandonando la sala.

Poco dopo è uscito anche il consigliere Luca Amadio, altrettanto critico per la mancanza di condivisione. Parole forti anche da Lorenzo Azzi, che ha concluso con: “Questa porcata ve la votate voi”, mentre Forza Italia lasciava la sala con Rienzo Azzi e Agostino De Marco, in forte polemica.

Tanti gli interventi della maggioranza per spiegare la scelta di non emendare di non entrare nello specifico pur condannando violenza e terrorismo, tante le critiche all’uscita dall’aula delle opposizione. Particolarmente incisivo il consigliere Roberto Spreafico (Pd) che ha parlato di battaglie che è giusto combattere anche a Saronno rimarcando però senso e scopo profondo di una mozione “che non ha senso e necessità di essere emendata”

Ma la presa di posizione più incisiva – forse perché accompagnata da un tono pacato e dalla scelta di restare in aula e votare la mozione – è arrivata proprio da Airoldi già protagonista del dibattito con un emendamento preciso e brillante e con qualche intervento, forse un po’ paternalista, ma che ha colpito nel vivo i consiglieri di maggioranza.

“Io non condivido che abbandonare l’aula diventi un’abitudine, sia chiaro: al massimo può essere un’eccezione. Ma dagli interventi fatti da tutti i consiglieri che hanno abbandonato l’aula – andateveli a risentire – è chiaro che questa mozione sarebbe passata all’unanimità se aveste accettato gli emendamenti.”

Il motivo del rifiuto è ciò che ha scatenato l’amarezza autentica dell’ex sindaco: “Il motivo che avete addotto – non emendiamo per evitare di spaccare il consiglio – non regge. L’unico motivo che potrebbe reggere è che accettandoli avreste spaccato la maggioranza, non il consiglio comunale. È l’unica motivazione possibile.”

L’analisi politica è inclemente: “Questo i saronnesi lo devono sapere. E lo devono sapere perché io, questa sera, voterò a favore della mozione, perché riconoscere lo Stato di Palestina è più importante di queste miserie. Ma la scelta che avete fatto politicamente, questa sera, è una scelta di miseria politica. Se aveste accettato – lo ripeto – se aveste accettato gli emendamenti dell’opposizione e della maggioranza, questa sera la vostra mozione sarebbe passata all’unanimità.

Avete scelto scientemente di rifiutare l’unanimità del consiglio comunale, a differenza di decine di consigli comunali del nostro Paese che invece hanno votato all’unanimità. Questa è una grave responsabilità, della quale vi accuso. Ma nonostante questo, voterò a favore della mozione, perché riconoscere lo Stato di Palestina oggi è più importante di queste miserie.”

La serata si è conclusa con il voto favorevole alla mozione da parte della maggioranza (Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere) e del consigliere Augusto Airoldi, in una sala consiliare mezza vuota.

