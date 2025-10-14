news

SARONNO – La mozione per chiedere al Comune di sostenere ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina presentata dalla maggioranza è sta presentata dalla consigliera comunale Nourhan Moustafa, che ha invitato l’aula a compiere un gesto “logico e responsabile”, con effetti su tre piani: istituzionale, locale ed etico.

QUI IL TESTO

Sul piano istituzionale, il testo impegna la sindaca e la giunta a trasmettere formalmente la mozione approvata al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché il Governo italiano assuma una posizione chiara e coerente con la risoluzione del Parlamento europeo e le raccomandazioni delle Nazioni Unite”

Sul piano locale, la mozione punta a promuovere iniziative di pace, cooperazione e solidarietà nel territorio saronnese. Infine, sul piano etico, sottolinea che “ogni popolo ha diritto al riconoscimento della propria esistenza e dignità” e che sostenere il riconoscimento dello Stato palestinese significa riaffermare il principio universale dell’uguaglianza e del diritto all’autodeterminazione.

Secondo Moustafa, il riconoscimento della Palestina rappresenta “un passo indispensabile” verso la prospettiva dei due popoli, due Stati, indicata dalla comunità internazionale come unica via per una pace duratura.

“Abbiamo scelto un testo essenziale – ha precisato anticipando che non sarebbero state accettati emendamenti – senza riferimenti a episodi specifici, perché il conflitto israelo-palestinese non può essere ridotto a un singolo evento e richiederebbe una complessa contestualizzazione storica”.

La consigliera ha concluso ricordando che approvare la mozione significa “assumersi una responsabilità significativa: sostenere un processo di pace riconosciuto a livello internazionale, riaffermare il ruolo delle istituzioni locali nella promozione dei valori di solidarietà e riconoscere il diritto di un popolo ad esistere”.

