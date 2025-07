news

SARONNO – Una serata speciale in musica all’ospedale di Saronno: un concerto in occasione dal titolo “Cafè Onco & Armonie di Cura”, promosso dal servizio di psiconcologia e dalla struttura complessa di oncologia. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio emotivo sono stati I Puzzle, gruppo musicale che proporrà un repertorio di canzoni capaci di evocare ricordi, accendere sorrisi e, soprattutto, creare legami.

“Abbiamo vissuto un’esperienza davvero speciale al presidio ospedaliero di Saronno – così si legge sulla pagina Facebook di Asst Valle Olona – un concerto dedicato ai pazienti oncologici, un’occasione per regalare un sorriso, un’emozione e un momento di leggerezza. Grazie di cuore alle associazioni che hanno reso possibile tutto questo: Lilt provincia di Varese, Amici della Saronno Point e associazione Caos, e a chi ogni giorno porta umanità, visione e bellezza nei luoghi di cura.”

Le melodie e le parole hanno offerto un’occasione per esprimere ciò che spesso resta non detto, per riconoscersi l’uno nell’altro e sentirsi parte di una stessa umanità, fragile ma piena di forza. Alla conclusione del concerto si è tenuto un rinfresco offerto a tutti i presenti, per continuare il momento di incontro anche dopo la musica.

