SARONNO – Un augurio semplice, diretto, nel giorno di Natale, scelto per stare accanto a chi vive la festa in modo diverso dal resto della città. La sindaca Ilaria Pagani ha deciso di fare gli auguri oggi giovedì 25 dicembre, alla casa di riposo Focris, portando i saluti dell’amministrazione comunale agli ospiti, agli operatori e alle famiglie presenti.

Una visita breve ma sentita, lontana dai momenti ufficiali, nata dalla volontà di condividere il significato più autentico del Natale con chi, anche in questa giornata, continua a lavorare e con chi vive quotidianamente la fragilità. Nel suo intervento la sindaca ha voluto sottolineare proprio questo aspetto, ringraziando chi si prende cura degli altri anche durante le festività.

“Come sindaco di Saronno mi sono sentita di passare qualche minuto con voi per portare i saluti di tutta la città e l’affetto della vostra comunità. Un augurio a tutti voi e alle vostre famiglie” ha detto Pagani rivolgendosi agli ospiti della struttura.

Parole di riconoscenza sono state dedicate anche al personale della casa di riposo, impegnato anche nel giorno di Natale: “Grazie a tutti gli operatori che anche oggi sono qui con noi e festeggiano insieme a voi questa bellissima giornata”.

Un saluto è arrivato infine anche ai familiari presenti, che hanno scelto di trascorrere il Natale accanto ai propri cari.

