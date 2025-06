news

SARONNO – Ritorno in giunta per Nicola Gilardoni, 62 anni, dirigente con una lunga esperienza nella gestione amministrativa in ambito sanitario e volto noto della politica saronnese. Dopo anni di impegno istituzionale, Gilardoni assume ora una nuova sfida come assessore alla rigenerazione urbana nella giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani.

Una delega pensata su misura, incentrata sul recupero e rilancio delle aree dismesse e dei luoghi oggi sottoutilizzati della città. “Mi cimento in un settore dove non ho mai operato direttamente – ha dichiarato Gilardoni – anche se, negli anni, ho potuto seguire da vicino l’evoluzione di Saronno all’interno delle precedenti amministrazioni. La scelta di Ilaria Pagani di affidare questo incarico a una figura più politica che tecnica rappresenta una bella sfida: l’obiettivo è immaginare insieme il futuro della città”.

Gilardoni ha posto l’accento sul valore del confronto e della partecipazione civica: “A Saronno si è parlato troppo poco di politica intesa come progettazione a lungo termine. Mi piacerebbe aprire dei tavoli in cui, al di là degli schieramenti, si possa riflettere insieme su cosa vogliamo che diventi la nostra città nei prossimi 20 o 30 anni. Dobbiamo farlo per i nostri figli, per le nuove generazioni”.

Al centro della sua visione anche l’importanza della collaborazione tra parte politica e struttura amministrativa: “Dobbiamo considerare l’amministrazione come un’unica squadra, dove ogni ufficio e ogni persona partecipa al progetto comune. Come in un’azienda, è fondamentale riscoprire il senso di appartenenza e la motivazione collettiva, per offrire risposte concrete ai cittadini”.

Per Gilardoni la rigenerazione urbana non sarà solo una questione edilizia, ma un progetto culturale e sociale per trasformare Saronno in una città più funzionale, vivibile e pensata per il futuro.

QUI LA PRESENTAZIONE DI TUTTA LA GIUNTA

