“Non so dove sei andato, ma so dove sei rimasto, nei nostri cuori”: il toccante saluto della zia a Alessio
SARONNO – Tra i momenti più intensi del funerale di Alessio Colletti c’è stato il ricordo letto dalla zia Laura Gioia al termine della celebrazione nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Un messaggio lungo e profondamente personale, dedicato al nipote quindicenne scomparso dopo la tragedia del luna park di Spotorno, che ha commosso i presenti e accompagnato gli ultimi istanti della cerimonia.
Nel suo intervento, la zia ha ripercorso il legame speciale che li univa fin dalla nascita, descrivendo Alessio come “il nostro sole” e il centro della vita di tutta la famiglia. Ha ricordato la sua dolcezza, la sensibilità, il sorriso, la passione per il calcio e il wrestling, ma anche i piccoli gesti quotidiani condivisi, quelli che oggi diventano ricordi preziosi.
Non sono mancate le parole dedicate ai sogni che il ragazzo aveva davanti a sé: la scuola, la patente, il lavoro, la possibilità di diventare calciatore, la famiglia che un giorno avrebbe potuto costruire. Un futuro che, ha detto la zia, è stato “strappato dalle mani” di chi gli voleva bene, lasciando un dolore difficile da comprendere.
Il ricordo si è chiuso con una preghiera e un’immagine che ha colpito l’intera chiesa. “Tu sei luce, sei la nostra stella più amata”, ha detto rivolgendosi ad Alessio, chiedendogli di continuare a essere il sole della famiglia anche da lassù, una presenza capace di illuminare i momenti più bui. “Non so dove te ne sei andato, Ale, ma so dove sei rimasto: sei rimasto per sempre nel mio cuore e nei nostri cuori”.
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