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SARONNO – “La sfida di fare la Notte bianca a settembre direi che è stata vinta“. È il primo bilancio della sindaca Ilaria Pagani, arrivato a caldo sabato 12 settembre, quando la serata non era ancora conclusa e in piazza stavano arrivando le attrazioni per il gran finale.

Insieme all’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio, la prima cittadina ha tracciato un bilancio positivo della manifestazione dopo aver percorso le vie del centro e incontrato commercianti, ristoratori e partecipanti.

“Direi che è stato un successo, il tempo ci ha aiutato, ci sono tante persone, tante persone che stanno veramente passando una serata serena e tranquilla – ha commentato Pagani -. Vorrei ringraziare prima di tutto tutti coloro che si sono messi in gioco questa sera, tutti i negozianti, tutti i ristoratori che hanno veramente dato la possibilità a tutte queste persone di poter passare una serata diversa e la sfida di fare la Notte bianca a settembre direi che è stata vinta”.

Una soddisfazione condivisa dall’assessora Proserpio, che ha sottolineato soprattutto la partecipazione incontrata durante il giro nel centro cittadino. “Una bellissima serata, tanta gente, abbiamo fatto un po’ di fatica ad arrivare fino alla piazza visto che abbiamo fatto tutto un giro, però siamo contenti perché veramente l’adesione è stata ampia, quindi una città così viva è un sogno“.

Nel bilancio a caldo c’è stato spazio anche per uno degli elementi scelti per caratterizzare questa edizione: il dress code bianco. Una proposta raccolta da molti partecipanti e anche da diversi esponenti dell’Amministrazione presenti durante la serata.

“Sì, assolutamente sì, il dress code bianco ricordava un po’ l’estate che sta finendo, quindi mi sembra che sia stato un po’ accolto da tutti”, ha concluso Pagani.

Parole arrivate prima dell’ultimo appuntamento della Notte bianca, con il pubblico pronto a concentrarsi in piazza per il gran finale di una serata che, già prima della conclusione, sindaca e assessora alla Cultura hanno promosso per partecipazione e atmosfera.

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