SARONNO – “Siamo l’unica vera alternativa”. Con queste parole decise, ieri sera, mercoledì 8 maggio, Novella Ciceroni ha chiuso il suo discorso all’inaugurazione della sede elettorale della coalizione civica che la sostiene in corso Italia. Un momento partecipato, che ha segnato ufficialmente l’avvio della campagna per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

La coalizione formata da Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro ha presentato non solo la nuova sede, ma anche i 51 candidati suddivisi nelle tre liste. Ciceroni ha aperto il suo intervento con un tono diretto e critico: “Queste elezioni sono fondamentali per scegliere se continuare con chi ha governato negli ultimi 25 anni, oppure cambiare rotta”.

Nel suo discorso ha puntato il dito contro le forze politiche rivali, sottolineando come tutte le altre tre proposte in campo siano riconducibili, a suo dire, all’attuale amministrazione o a volti noti del passato politico cittadino. “Anche chi si presenta come novità – ha dichiarato – porta con sé figure che hanno già avuto responsabilità nella gestione della città”.

La candidata ha ricordato come Obiettivo Saronno sia nata proprio per contrastare “l’ipocrisia della politica saronnese”, e come oggi il gruppo sia cresciuto non solo nei numeri, ma anche in esperienza e relazioni con il territorio. “Ci candidiamo – ha detto – per dare una svolta epocale alla nostra città, per realizzare un vero cambiamento”.

Il pubblico ha accolto con attenzione le parole di Ciceroni, che ha invitato i presenti a partecipare al voto sottolineando con forza: “Se vuoi che Saronno continui il suo percorso verso il baratro, puoi votare uno degli altri tre schieramenti. Se invece vuoi dare a Saronno la possibilità di cambiare, vota noi”.

