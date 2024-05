news

SARONNO – LOMAZZO – Complice il nubifragio delle ultime ore le vasche di laminazione del torrente Lura a Lomazzo hanno realizzato il loro record di portata.

Oltre 250 mila metri cubi di acqua invasata su una capienza massima di 350 mila delle vasche di laminazione di Lomazzo che ancora una volta hanno evitato che il torrente Lura che “corre” in trincea in diversi tratti del suo percorso saronnese creasse problemi uscendo dagli argini.

Insomma il contributo delle vasche di laminazione è stato determinante soprattutto per quei tratti, come avviene a Saronno, in cui il torrente Lura scorre in trincea tra le case. Una portata dettata non solo dalla pioggia ma anche dalle precipitazione cadute a monte nel Comasco.

Ieri in molti hanno visto con preoccupazione l’alto livello del corso d’acqua in via Filippo Reina e in via Tommaseo ma non si sono registrate tracimazioni.

