SARONNO – “La giunta che accompagnerà la sindaca nel governo della nostra città ci è sembrato corretto presentarla prima di tutto ai dipendenti che lavoreranno con noi e poi ovviamente ai cittadini che hanno voluto essere presenti in questa occasione”: così Ilaria Pagani ha introdotto ufficialmente la nuova squadra di governo, svelata nell’atrio del municipio in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Sette gli assessori scelti dalla sindaca, con l’obiettivo dichiarato di unire competenze, visione e attenzione ai bisogni delle persone: “Le scelte che ho fatto per definire i nomi delle persone che mi accompagneranno in questo viaggio – ha spiegato – sono legate alle competenze prima di tutto, ma anche a una visione condivisa per il bene comune. Questo è lo stile che vogliamo portare avanti: un’amministrazione che abbia a cuore i cittadini, lo sviluppo sostenibile e la partecipazione”.

Ecco la nuova giunta di Saronno:

Mattia Cattaneo , 52 anni, contabile e amministratore, è il vicesindaco con deleghe a sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del patrimonio .

Maria Laura De Cristofaro , 57 anni, avvocata e vicepresidente di un’associazione di volontariato, seguirà commercio, attività produttive e transizione ecologica .

Matteo Fabris , 36 anni, psicologo dell’età evolutiva e docente universitario, è assessore a coesione sociale e tutela delle persone .

Nicola Gilardoni , 62 anni, dirigente sanitario, si occuperà di rigenerazione urbana , con una delega pensata per rilanciare aree dismesse e spazi sottoutilizzati.

Mauro Nattuada , 59 anni, libero professionista, guiderà l’assessorato a infrastrutture pubbliche, verde e sport , per una gestione integrata degli spazi cittadini.

Maria Cornelia Proserpio , con esperienza nel settore assicurativo e nell’imprenditoria teatrale, è l’assessora a cultura e politiche educative .

Lucy Sasso, consulente per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, sarà assessora a giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio.

La sindaca Pagani ha inoltre annunciato che terrà per sé le deleghe a partecipazione, sicurezza e salute pubblica: “Ho deciso di tenere la sicurezza perché penso che sia una responsabilità del sindaco. Non si tratta solo di controllo del territorio ma anche di presenza, dialogo e collaborazione con le forze dell’ordine. La partecipazione, invece, sarà un elemento trasversale che vogliamo rendere strutturale nel nostro modo di amministrare”.

Infine, ha aggiunto: “Vorremmo che Saronno tornasse ad essere la città che era e che piaceva. Per farlo costruiremo il futuro con tutti i saronnesi: associazioni, scuole, attività produttive, commercianti, famiglie e ragazzi. Condivisione, ascolto e co-progettazione saranno le nostre parole chiave”.

