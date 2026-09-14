news

SARONNO – Un taglio del nastro carico di emozione ha segnato questa mattina, lunedì 14 settembre, la consegna della nuova scuola Rodari ai suoi bambini. Alle 8,30, davanti agli alunni dalla seconda alla quinta, alle famiglie, agli insegnanti e alle autorità cittadine, è arrivato il momento atteso dopo mesi di lavoro e la difficile corsa contro il tempo seguita all’incendio estivo.

Per questa prima apertura è stato scelto un nastro biancoceleste, con i colori della città. Il tricolore sarà utilizzato invece per l’inaugurazione ufficiale, che si terrà quando sarà completato anche il recupero della palestra e sarà organizzata insieme agli insegnanti e ai bambini.

Visibilmente emozionata la sindaca Ilaria Pagani, che ha condiviso il momento con il dirigente scolastico Raffaele Scala, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, il personale della scuola, i tecnici del Comune, tra cui la responsabile unica del progetto Cristina Castiglioni, e i rappresentanti della Cgm.

Poi il nastro è caduto e per i bambini è iniziato davvero il primo giorno nella nuova Rodari.

guarda tutte le foto 17



Saronno, alla Rodari suona la prima campanella: 250 bambini scoprono la nuova scuola

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09