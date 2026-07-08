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SARONNO – Stamattina alle 8.30, la sindaca Ilaria Pagani ha veffettuato un sopralluogo alla nuoca scuola Rodari, dove si è verificato un incendio nella notte.

Dopo un confronto con i vigili del fuoco e i carabinieri, la sindaca ha fatto il punto della situazione sull’accaduto, i possibili danni e il fatto che non ci siano conseguenze per il quartiere.

Ecco il testo integrale

“Al momento ci sono i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme, contenute nella palestra. Qui c’erano accatastate le cose che sono state tolte dalla vecchia scuola Rodari. Tutto il resto della scuola non è stato intaccato ed è prevalentemente bruciata carta; il fumo è dovuto al fatto che i materiali che c’erano dentro si sono consumati senza prendere fuoco: sono tutti materiali di nuova generazione e ignifughi. Siamo qui a cercare di capire cosa sia successo. La preoccupazione è che ci sia stata un’intrusione, ma non sappiamo ancora niente: ci saranno le indagini delle forze dell’ordine. Ci stiamo preoccupando dell’aria intorno alla scuola. Sembra che sia assolutamente non pericolosa, quindi ci comunicano che i bambini possono rimanere in sicurezza all’interno della scuola Candia, che è quella più vicina al luogo dell’incidente. Stiamo cercando di risolvere la questione con le forze dell’ordine e la proprietà del cantiere. E’ stata chiamata anche la Protezione Civile, a sostegno delle forze impiegate.”

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