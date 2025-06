news

SARONNO – “Siamo in uno stato avanzato dei lavori, direi che già oggi abbiamo potuto vedere gli spazi, ci siamo resi conto di quanto saranno grandi e accoglienti le aule, sia per illuminazione che per posizionamento”. Così la sindaca Ilaria Pagani ha commentato il sopralluogo al cantiere della nuova scuola Rodari, il primo da quando è stata eletta.

QUI LA DIRETTA – QUI LE FOTO

La visita si è svolta questa mattina alla presenza delle insegnanti, che hanno partecipato attivamente al giro del cantiere accanto alla prima cittadina e ai tecnici responsabili. Un momento importante per fare il punto su un progetto che punta a cambiare radicalmente il volto della scuola primaria del quartiere Prealpi.

“Molte aule saranno al piano terreno – ha proseguito Pagani – quindi potranno accedere direttamente al giardino esterno. Tutte le 15 aule hanno spazi luminosi. Direi un edificio adeguato ai bambini perché ci saranno spazi per la didattica, spazi per i progetti e per le altre attività ma anche dal punto di vista del microclima, che sappiamo essere un tema importante perché i bambini stanno tante ore all’interno della scuola”.

La nuova Rodari sarà quindi pensata in ogni dettaglio: “Stiamo creando veramente un ambiente innovativo ed adeguato basti citare l’aula morbida, lo spazio per le attività artistiche e quello per quelle scientifiche e la biblioteca”.

Infine, la sindaca ha sottolineato la forte condivisione che ha accompagnato il progetto sin dall’inizio: “È partito proprio con il coinvolgimento degli studenti, con dei progetti, con delle visioni loro sulla scuola che sognavano e che vorrebbero nel loro quartiere. Poi ovviamente sono state ascoltate anche le esigenze delle insegnanti e della direzione dell’istituto comprensivo. L’amministrazione ha fatto delle scelte, però direi che è veramente un progetto che ha avuto una condivisione ampia di tutti i soggetti che usufruiranno dello spazio”.

guarda tutte le foto 37



Saronno, cantiere nuova scuola Rodari: tutti i numeri, il cronoprogramma e le foto

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09