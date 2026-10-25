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SARONNO – Dall’idea alla realizzazione: Francesca Pozzoli, già assessore ai Lavori Pubblici di Saronno, ha presentato lo scorso giovedì 15 ottobre, il modo in cui è nato il progetto della nuova scuola Rodari in un incontro con l’associazione Saronno Civica. Insieme a lei, il Roberto Farnè, docente dell’Università di Bologna, per parlare di educazione e di spazi scolastici, con un particolare focus sulla didattica negli spazi aperti.

Alla luce della sua esperienza amministrativa, Pozzoli ha immaginato di avere di fronte a sé i suoi figli mentre raccontava la nuova Rodari, un modo giocoso per lanciare un messaggio molto forte: “C’era una volta un gruppo di insegnanti, tanti bambini, alcuni amministratori e tecnici del Comune che desideravano costruire una scuola speciale. Immaginavano una scuola piena di luce e di colori, con ambienti grandi da trasformare ogni volta in modo diverso. Una scuola circondata dal verde, con tanto spazio all’aperto dove giocare, imparare e prendersi cura. Sognavano una scuola dove si cresce insieme, si fanno esperienze e si imparano cose nuove non solo dai libri, ma anche osservando, costruendo, esplorando e collaborando. Oggi tutto questo è realtà, perchè quelle persone ci hanno creduto fino in fondo e hanno lavorato tanto insieme per costruire questa nuova scuola”.

Presente all’incontro anche una docente della scuola elementare, che, prendendo la parola, si è soffermata sull’esperienza dei bambini negli nuovi spazi e della relazione tra indoor e outdoor, resa possibile dalle grandi vetrate che caratterizzano la scuola. Questo aspetto è stato proprio il focus di un aneddoto che l’insegnante ha avvenuto in classe, durante la lettura del libro “La mia famiglia e altri animali”. Una mantide religiosa si sarebbe posata sul vetro di una delle vetrate più grandi, proprio mentre leggevano il passo del libro in cui si parlava di una mantide di Dungeco: “I bambini l’hanno osservata, guardata, si sono fatti mille domande – ha raccontato la docente – E alla domanda “Chissà come mai è arrivata proprio qui?”, i bambini hanno risposto “Perché guardava noi da fuori””.

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Saronno, alla Rodari suona la prima campanella: 250 bambini scoprono la nuova scuola

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