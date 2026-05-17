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SARONNO – Una puntata speciale de “Il tempo di un caffè” questa volta ospitata allo Ial Lombardia di Saronno per raccontare il progetto dedicato alla sicurezza stradale realizzato insieme alla polizia locale. Coinvolte sette classi prime dell’istituto in un percorso di sensibilizzazione sui comportamenti corretti da tenere sulla strada, sull’uso dei monopattini e sull’importanza della responsabilità quando si utilizzano mezzi di trasporto.

Nel format de ilSaronno la direttrice Sara Giudici ha raccolto le testimonianze dei protagonisti del progetto, tra referenti scolastici, agenti della polizia locale e studenti.

Cos’è questo progetto realizzato con la scuola?

Barbara Milletich responsabile progetto sicurezza comune Saronno: “Il progetto è nato da una richiesta della scuola, in particolare di Patrizia, con l’obiettivo di informare i ragazzi su tutti gli aspetti legati alla sicurezza stradale. Durante gli incontri abbiamo lavorato soprattutto sulla consapevolezza dei comportamenti corretti da tenere sulla strada, sull’interiorizzazione dei valori necessari per una convivenza responsabile e sul rispetto del contesto ambientale. Abbiamo spiegato che rispettare regole e cartelli stradali aiuta a evitare situazioni gravi e che diffondere la cultura dell’educazione stradale influisce sul comportamento dei cittadini. Le attività sono state differenziate a seconda delle classi affrontate: erano sette classi prime e i ragazzi hanno risposto positivamente”.

Quanto è stato importante per la scuola partecipare a questo percorso?”

Patrizia Cutrignelli docente: “Per noi è stato un impegno importante, ma soprattutto voluto e gradito. Tutto ciò che permette ai ragazzi di relazionarsi con il territorio e vivere esperienze significative non solo dal punto di vista formativo ma anche umano è fondamentale. Sensibilizzare i giovani sulla sicurezza non è solo un tema formativo ma culturale. Ho scelto di coinvolgere le classi prime perché molti studenti non hanno ancora affrontato il percorso della patente o l’utilizzo autonomo dei mezzi sulle strade. Prima di arrivare a questo passaggio è importante che siano informati, sensibilizzati e responsabilizzati. Inoltre si tratta di ragazzi che entreranno presto nel mondo del lavoro e che utilizzeranno mezzi di trasporto ogni giorno, quindi comprendere subito che il mezzo comporta una responsabilità è essenziale. Visto il riscontro positivo speriamo di poter continuare il progetto anche il prossimo anno, magari coinvolgendo anche studenti più grandi”.

Com’è stata l’esperienza di confronto diretto con gli studenti?

Giovanna Marino agente della polizia locale: “È sempre molto positivo parlare con i ragazzi perché acquisiscono norme fondamentali per utilizzare correttamente i mezzi sulla strada. Il tema centrale è il rispetto, perché spesso comportamenti irresponsabili possono avere conseguenze molto gravi. Sono contenta di aver partecipato a questo progetto e ringrazio anche il comandante che ha dato disponibilità per questi interventi nelle scuole. I ragazzi hanno mostrato molto interesse soprattutto sul tema dei monopattini elettrici, facendo domande concrete. Abbiamo cercato di fornire indicazioni utili per evitare comportamenti sbagliati che potrebbero portare a incidenti o situazioni pesanti. Speriamo davvero che il progetto possa essere rinnovato”.

Qual è stato l’aspetto che ti ha colpito di più degli incontri?

Matteo Rupinieri: “Mi ha colpito soprattutto il tema dell’assicurazione e della targhetta per i monopattini. Abbiamo capito che chi utilizza questi mezzi dovrà avere regole precise e che questo aiuterà le forze dell’ordine a rintracciare chi provoca incidenti o comportamenti scorretti. Prima non conoscevo bene questi aspetti e credo sia utile che i ragazzi vengano informati”.

Cosa vi siete portati a casa da questo progetto?

Youssef El Ghali: “Per noi è stato molto utile perché abbiamo scoperto informazioni che molti non conoscevano. Ad esempio il fatto che i monopattini non possano superare i 20 chilometri orari, che il casco sarà obbligatorio e che andare troppo veloci può aumentare il rischio di incidenti anche gravi. Abbiamo capito meglio le nuove regole e soprattutto l’importanza di utilizzare questi mezzi con attenzione e responsabilità”.

Un caffè, qualche domanda diretta e poche chiacchiere: è il format di ilSaronno dedicato ai protagonisti del territorio. In questa puntata, al centro il progetto sulla sicurezza stradale promosso allo Ial Lombardia di Saronno insieme alla polizia locale, tra educazione, responsabilità e attenzione ai giovani utenti della strada.