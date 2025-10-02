news

CARONNO PERTUSELLA – “Come si lavora in Lombardia non si lavora da nessun’altra parte”. Con queste parole il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha chiuso il suo intervento all’inaugurazione del nuovo reparto produttivo di Givaudan a Caronno Pertusella, sottolineando il valore del lavoro e della professionalità che caratterizzano il territorio.

Fontana ha parlato di un appuntamento importante non solo per l’azienda, ma per l’intera regione: “Per me è un dovere ed un piacere partecipare a questa inaugurazione, perché significa che la Lombardia sta affrontando i momenti di crisi diffusi in tutto il mondo nel modo migliore”.

Il governatore ha ricordato come i dati più recenti confermino la capacità della Lombardia di restare competitiva: “Nel secondo trimestre del 2025 la nostra Regione ha fatto registrare un aumento della produttività dello 0,4%, in controtendenza rispetto al resto del Paese. Siamo la Regione più attrattiva d’Italia e tra le più attrattive a livello europeo: numero e qualità degli investimenti confermano che stiamo andando nella giusta direzione e che i nostri sforzi danno risultati concreti come quello di oggi”.

Un passaggio è stato dedicato anche alla formazione: “Oltre al comparto universitario, fondamentale per il nostro sistema, dobbiamo ricordare la formazione professionale. Chi esce dalle scuole di formazione in Lombardia ha competenze equiparabili a quelle universitarie e riesce a inserirsi con qualità altissima nel mondo del lavoro. È un aspetto su cui continueremo a investire perché rappresenta un valore strategico”.

Il presidente ha quindi ringraziato l’azienda e il territorio: “Grazie a Givaudan per aver avuto fiducia nella nostra Regione, grazie a chi ha collaborato per realizzare questo progetto e soprattutto grazie ai nostri lavoratori, che sono il vero cuore pulsante di Lombardia”.

L’intervento di Fontana si è inserito nella cerimonia di inaugurazione della nuova linea produttiva, un investimento da 9 milioni di euro che creerà 20 posti di lavoro e rafforzerà il ruolo dello stabilimento di Caronno Pertusella come punto di riferimento per la produzione di estratti e miscele naturali.

