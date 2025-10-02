news

CARONNO PERTUSELLA – “Bene gli investimenti soprattutto se c’è attenzione al territorio e all’ambiente”. Con queste parole il sindaco Marco Giudici ha voluto sottolineare, durante l’inaugurazione della nuova linea produttiva Givaudan, l’importanza di un percorso condiviso tra istituzioni, comunità e realtà industriali.

Nel suo intervento, Giudici ha rimarcato come l’arrivo di investimenti da parte di una multinazionale di rilievo mondiale sia un riconoscimento per il territorio: “Per me essere qui oggi è un compiacimento perché il nostro territorio è riuscito a trarre questi investimenti per una linea produttiva che ha un valore d’avanguardia a livello internazionale”.

Accanto all’aspetto economico e occupazionale, il sindaco ha posto al centro la sostenibilità: “Occorre che un’azienda, oltre a portare ricchezza e lavoro, dimostri anche sensibilità ambientale. In questo Givaudan ha dimostrato attenzione con iniziative concrete e con una visione avanzata, collaborando con le nostre scuole, con il Comune e realizzando progetti come il parco, che hanno un impatto positivo non solo economico ma anche ambientale”.

Giudici ha poi ribadito l’importanza del dialogo tra amministrazione e impresa: “Abbiamo un confronto aperto e costruttivo che restituisce un’immagine positiva di Givaudan, non solo per la qualità dei prodotti che realizza, ma anche perché è un’azienda che ha dimostrato sensibilità verso il tema della sostenibilità”.

Il primo cittadino ha concluso con un ringraziamento, sottolineando il valore di una collaborazione che si riflette direttamente sulla comunità: “Il terreno fertile non è stato trovato solo a Caronno Pertusella, ma nel nostro paese in generale, in un ambiente bello e prezioso che va rispettato e valorizzato”

