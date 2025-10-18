news

SARONNO – Un momento di memoria, riconoscenza e identità collettiva ha riunito la comunità saronnese nella mattinata di sabato 18 ottobre, nella Sala Consiliare “Agostino Vanelli” di piazzale Santuario. L’occasione è stata la presentazione del volume “Agostino Vanelli, Sindaco della Liberazione”, curato da Giuseppe Nigro e promosso dal Comune di Saronno con la collaborazione dell’Anpi e della Società Storica Saronnese, nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione.

L’incontro, moderato dalla giornalista Luisa Beretta, ha permesso di ripercorrere la figura di Vanelli, primo sindaco del dopoguerra, uomo di coraggio e responsabilità civile, che accettò di guidare una città ferita per restituirle dignità e speranza.

Nel suo intervento, la sindaca Ilaria Pagani ha ricordato la forza morale e la visione di Vanelli: “Oggi ricordiamo un uomo, un medico, un partigiano che ha amato Saronno e che, nel momento più difficile della nostra storia, ha accettato di prendersene cura. Questa pubblicazione è un gesto di riconoscenza verso chi ha saputo tradurre la parola libertà in azioni concrete e scelte difficili. Vanelli comprese che la libertà non è un punto di arrivo, ma un impegno da rinnovare ogni giorno”.

Pagani ha poi sottolineato come la storia dell’ex sindaco resti un esempio di servizio e fiducia reciproca: “La sua figura ci ricorda che amministrare non significa esercitare un potere, ma servire una comunità. Il modo migliore per onorarlo è continuare a costruire, giorno dopo giorno, una Saronno solidale, giusta e democratica”.

