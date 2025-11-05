news

BOLLATE – Dodici persone arrestate e quattordici denunciate: è il bilancio dell’operazione “Square”, condotta dai carabinieri del Gruppo di Rho e coordinata dalla Procura di Milano, che ha smantellato una rete dedita allo spaccio di cocaina nell’area di Bollate e in diversi comuni del Milanese, Comasco e Varesotto, tra cui Caronno Pertusella.

Lunedì 3 novembre i militari hanno eseguito 27 perquisizioni domiciliari tra Bollate, Garbagnate, Novate, Baranzate, Arese, Senago, Paderno Dugnano e Cantù, sequestrando 260 grammi di cocaina, una pistola Beretta 7.65 con matricola abrasa e oltre 14 mila euro in contanti.

L’organizzazione, guidata da un imprenditore edile trentacinquenne noto come “Bad”, operava con una struttura gerarchica ben definita e confezionava le dosi in bustine quadrate, da cui il nome dell’operazione. Lo spaccio avveniva in parcheggi, aree pubbliche e persino tramite consegne a domicilio. L’indagine, durata sei mesi, rappresenta un duro colpo al traffico di droga nel nord Milano e nei territori limitrofi, confermando l’efficacia del lavoro investigativo dei carabinieri.

