news

ORIGGIO – Si è conclusa ieri sera con la consegna del Leone d’oro l’82esima edizione del Festival del cinema di Venezia. Tra i diversi eventi, concorsi e premiere emozione e applausi al Lido ci sono stati anche per l’arrivo della troupe di “Orfeo”, il film scritto dallo sceneggiatore origgese Alberto Fornari e diretto da Virgilio Villoresi, presentato ieri sera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Fuori concorso.

Sul red carpet i riflettori si sono accesi sul gruppo di lavoro di Fantasmagoria, che ha dato vita a un’opera intensa e visionaria capace di riportare sul grande schermo il mito classico in una chiave innovativa, fatta di immagini potenti e suggestioni poetiche. L’accoglienza del pubblico e della stampa internazionale ha confermato l’interesse verso un progetto che unisce sperimentazione e narrazione, portando con sé anche un pezzo di Origgio.

Per Fornari, che da anni insegna sceneggiatura al Pav di Saronno, la passerella veneziana è stata un momento di grande soddisfazione: il suo impegno nel formare giovani e adulti al linguaggio cinematografico trova ora eco in un riconoscimento di rilievo internazionale.

🎥 Nel video, le immagini del red carpet al Lido di Venezia

