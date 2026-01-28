news

ORIGGIO – Un furgone rubato in paese per mettere a segno colpi da centinaia di migliaia di euro. È da qui che prende avvio l’indagine che, nelle prime ore di domenica 19 gennaio, ha portato la Sezione operativa della compagnia di Rho dei carabinieri a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano.

In carcere è finito un cittadino romeno di 50 anni, mentre una connazionale di 47 anni è stata posta agli arresti domiciliari. Entrambi sono indiziati di furto aggravato in concorso e ricettazione. Un terzo indagato, un uomo di 40 anni, è stato destinatario dell’obbligo di dimora ma risulta al momento irreperibile. Altre persone, italiane e straniere, sono indagate in stato di libertà per ricettazione.

Le indagini sono partite da un maxi furto avvenuto tra sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 in un’azienda di logistica di Lainate, da cui sono stati sottratti profumi, cosmetici e altra merce per un valore stimato di circa 200 mila euro. Per il colpo sarebbe stato utilizzato un furgone rubato poco prima dalla sede di una nota azienda di spedizioni di Origgio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la refurtiva veniva trasferita in box privati a Milano, dove veniva stoccata e successivamente smistata ai complici per la rivendita attraverso una rete di ricettazione organizzata.

Allo stesso gruppo vengono contestati anche il furto di 200 friggitrici ad aria, sottratte da un rimorchio in sosta nel centro logistico di Landriano, e un tentativo di colpo ai danni di un’importante azienda di produzione di giocattoli e articoli per l’infanzia ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

