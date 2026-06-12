news

ORIGGIO -Si è aperta giovedì 11 giugno con l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale la nuova legislatura guidata dal sindaco Evasio Regnicoli. Una seduta che, oltre agli adempimenti formali previsti dalla legge, ha offerto anche i primi spunti politici della nuova amministrazione, tra richieste di maggiore trasparenza, riflessioni sull’astensionismo e il debutto della figura dei consiglieri delegati.

Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco, il consiglio ha preso atto della composizione della giunta e della costituzione dei gruppi consiliari. Tra i primi passaggi della serata anche la surroga del consigliere Mirko Colombo, che ha rinunciato alla carica, con l’ingresso in consiglio comunale della consigliera Emanuela Baccichetti.

Tra le novità della legislatura c’è l’introduzione dei consiglieri delegati, scelta illustrata dal sindaco e successivamente approfondita rispondendo a una domanda del consigliere Venturini. L’obiettivo, ha spiegato Regnicoli, è quello di aumentare il tempo e le risorse dedicate ai cittadini valorizzando competenze ed esperienze specifiche dei consiglieri comunali.

Le deleghe assegnate riguardano diversi ambiti: Maurizio Banfi seguirà eventi e manifestazioni, Matteo Scorti le politiche sportive, Alessandra Pagani le politiche per l’infanzia e Adriano Riva le attività rivolte agli anziani. Una formula nuova per Origgio, pensata per affiancare il lavoro della giunta e garantire un presidio più costante sui diversi settori dell’attività amministrativa.

Nel corso della seduta Francesco Venturini capogruppo di Origgio Democratica ha chiesto un impegno concreto per aumentare la trasparenza dell’ente e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Il momento più politico della serata è arrivato con l’intervento della consigliera Giovanna Oliva, che ha affrontato alcuni temi legati alla recente campagna elettorale. Le sue parole hanno provocato la replica del vicesindaco Luca Panzeri, che ha invitato a distinguere il confronto politico dall’attività amministrativa: “Io avevo preparato un intervento da primo consiglio comunale. Se però la campagna elettorale non è finita basta dirlo e riprendiamo con le legnate sui fatti”, ha affermato durante il dibattito.

Nel suo intervento conclusivo il sindaco Evasio Regnicoli ha affrontato alcuni dei temi che hanno caratterizzato le settimane successive alle elezioni. Ha parlato innanzitutto dell’astensionismo, definendolo una novità per Origgio ma inserendolo in un fenomeno più ampio che riguarda l’Italia e molti Paesi occidentali. Regnicoli ha poi replicato alle polemiche sui “posti in Giunta” e sulla propria residenza, sollevate durante la campagna elettorale. “A chi interessa dove dormo e dove fa sesso il sindaco quando si risponde subito alle istanze dei cittadini?”, ha affermato, ribadendo che il giudizio sull’operato dell’amministrazione dovrebbe basarsi sui risultati e sulla capacità di dare risposte concrete alla comunità.

La seduta si è quindi conclusa con le nomine previste all’ordine del giorno e con l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo, che vedrà la squadra guidata da Regnicoli confrontarsi con le prime sfide della legislatura.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09