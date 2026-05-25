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ORIGGIO – Con 1.535 voti Evasio Regnicoli viene confermato sindaco di Origgio. Il responso delle urne premia la continuità amministrativa e consegna un nuovo mandato al primo cittadino uscente, che nei primi minuti dopo lo scrutinio ha alternato soddisfazione e senso di responsabilità.

La lista “La Civica”, sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia, ha superato con il 45,852% quella dell’ex sindaco Mario Ceriani, “Origgio c’è”, sostenuta da Forza Italia, fermatasi a 945 preferenze (ossia 28,21%) . Terzo Francesco Venturini con “Origgio Democratica”, sostenuta da “Insieme per Origgio” e Partito Democratico, che ha raccolto 870 voti (25,87%).

“Per i miei consiglieri e i futuri assessori tanta felicità. Per me, invece, tanta preoccupazione perché so che c’è da lavorare”. È questo il primo commento a caldo di Regnicoli dopo la conferma alla guida del Comune.

Il sindaco uscente ha voluto subito condividere il risultato con la propria squadra, sottolineando il ruolo del gruppo nella campagna elettorale e nell’attività amministrativa degli ultimi anni.

Entrando sui contenuti il primo pensiero è astensione: “Parlare male in generale non porta mai niente, anzi fa sì che la gente non vada neanche a votare. Bisogna stare molto calmi, tranquilli, lavorare e creare una squadra. Il merito è quasi totalmente dei miei ragazzi, dei consiglieri e degli assessori, sono stati bravissimi”.

Regnicoli ha ammesso di non aspettarsi una campagna così accesa. “Non pensavo che Origgio stesse così male come ho letto da qualche parte. È un paese accogliente, con tanti servizi e tanta cultura. I problemi ci sono sempre, ma la perfezione non esiste”.

Guardando al nuovo mandato, il sindaco ha indicato tra le priorità il completamento delle opere già avviate, dal Plis agli interventi legati all’Arest e alla viabilità, senza dimenticare il potenziamento della Casa della salute. Regnicoli ha poi richiamato l’importanza del lavoro condiviso tra amministrazioni del territorio. “Le utenze deboli aumentano sempre di più e ci sarà sempre più necessità di sostenerle. Per questo bisogna collaborare e lavorare con i nostri vicini, con Gerenzano, Uboldo, Cislago, Saronno e Caronno. Lavorare insieme magari non porta direttamente consenso, ma porta servizi associati importanti che possiamo sostenere tutti insieme, soprattutto sul fronte sociale”.

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