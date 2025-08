news

SARONNO – E’ Giorgia Marcomin atleta dell’Osa Saronno il protagonista di oggi del il tempo di un caffè una serie speciale de Il tempo di un caffè, il format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori dell’atletica.

Abbiamo intervistato, a fine luglio i talenti della squadra cittadina tra un allenamento e una competizione chiedendo loro di fare il punto della stagione e di raccontare anche i loro esordi e carriera.

Giorgia Marcomin si racconta con il sorriso di chi ha trasformato una resistenza iniziale in una passione duratura. “Non volevo iniziare atletica – confessa – mi ci hanno trascinata mia mamma e un ex allenatore dell’Osa, che era anche mio professore alle medie. Avevo già equitazione e nuoto, mi bastava. Ma avevano ragione loro: me ne sono subito innamorata”.

Un amore nato quasi per caso, ma che ha portato lontano. “Il mio anno d’oro è stato il 2021 – racconta – quando ho vinto i campionati italiani indoor nei 60 ostacoli e poi sono stata convocata per gli Europei under 20 a Tallinn e per i Mondiali under 20 a Nairobi. Due trasferte incredibili, indimenticabili”.

Il 2022 ha segnato una brusca frenata: un’operazione alla schiena l’ha costretta a un anno di stop. Ma la riabilitazione, lunga e faticosa, non ha spento la sua determinazione. “Nel 2023 sono tornata e mi sono qualificata per gli Europei under 23 in Finlandia. Ora sono negli assoluti, non sono più under niente, e torno ai campionati italiani dopo tre anni. Finalmente li sento anche un po’ miei”.

Nonostante un piccolo stop a maggio, Giorgia si è guadagnata la qualificazione diretta con il minimo. “Sono contenta e carica. So di aver lavorato bene: ora spero solo di fare una bella gara”.

Con questa intervista a Giorgia Marcomin continua la serie dedicata ai talenti dell’Osa Saronno, registrata al campo Colombo-Gianetti. Nei prossimi giorni, altre storie di passione, impegno e ambizione nell’atletica saronnese.

