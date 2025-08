news

SARONNO – E’ Jacopo Risi atleta dell’Osa Saronno il protagonista di oggi del il tempo di un caffè una serie speciale de Il tempo di un caffè, il format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori dell’atletica.

Abbiamo intervistato, a fine luglio i talenti della squadra cittadina tra un allenamento e una competizione chiedendo loro di fare il punto della stagione e di raccontare anche i loro esordi e carriera.

Risi ha iniziato con l’atletica da bambino, in prima elementare, provando un po’ tutte le discipline prima di appassionarsi al mezzofondo. Negli anni ha trovato la sua dimensione nei 3.000 siepi, una specialità che richiede resistenza e tecnica, soprattutto nel superamento della riviera, il salto seguito dalla pozza d’acqua.

Proprio mentre si preparava per nuove sfide sulle siepi, è arrivata la convocazione per i Campionati Europei under 20, ma con una sorpresa: gareggerà sui 3.000 piani. “Mi aspettavo la chiamata per i 3.000 siepi – ha spiegato – ma la federazione ha deciso di puntare su di me nella gara piana. Partirò il 5 agosto per Tampere con l’obiettivo di dare il massimo e cercare la finale, anche se sarà difficile”.

Per Jacopo non è la prima volta con la maglia azzurra: due anni fa ha partecipato alle Olimpiadi giovanili in Slovenia. Ma l’emozione resta forte, come la determinazione di fare bene anche in questa nuova sfida internazionale.

Con questa intervista a Jacopo Risi continua la serie dedicata ai talenti dell’Osa Saronno, registrata al campo Colombo-Gianetti. Nei prossimi giorni, altre storie di passione, impegno e ambizione nell’atletica saronnese.

IL TEMPO DI UN CAFFE’ SPECIALE OSA: TUTTE LE INTERVISTE

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09