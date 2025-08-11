news

SARONNO – Sono Mattia Antonietti, Filippo Cappelletti, Riccardo Sala, Emanuele Trento e Felipe Bullani i protagonisti di oggi della serie speciale de Il tempo di un caffè, il format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori dell’atletica. In questa puntata collettiva, abbiamo incontrato i giovani talenti dell’Osa Saronno nella categoria Promesse, protagonisti di una staffetta vincente e di una stagione piena di risultati, amicizia e determinazione.

Li abbiamo incontrati al campo Colombo-Gianetti, dove si allenano fianco a fianco tutto l’anno. Cinque atleti, cinque storie diverse e una passione comune. “Ho iniziato in prima media per caso – racconta Mattia Antonietti – e da allora non ho più smesso. Questa stagione non è stata la migliore, ma comunque positiva”. Anche Filippo Cappelletti ha mosso i primi passi con i giochi studenteschi nel 2019: “Lì ho capito che era più di un hobby. Quest’anno è andata benissimo: ho fatto il personale sui 200 e mi sono qualificato agli Assoluti”.

Cresciuto nell’atletica fin da bambino, Riccardo Sala ha trovato presto la sua strada: “Ho iniziato in quarta elementare e mi sono specializzato nella velocità. La stagione è andata bene, ho fatto il mio personale e mi alleno con lo stesso gruppo da anni”. Per Emanuele Trento l’atletica è arrivata dopo il nuoto: “Mi sono stufato del corso e ho iniziato a correre. All’inizio dell’anno non è andata benissimo, ma ora stiamo concludendo in bellezza”. Infine Felipe Bullani: “Giocavo a calcio, ma mi sono appassionato alla corsa. Due anni fa ho fatto un salto di qualità e da allora non mi sono più fermato”.

Campioni italiani promesse in carica, gli atleti dell’Osa sentono la responsabilità, ma non la vivono con ansia: “Gli allenamenti vanno bene, anche i cambi – sottolinea Antonietti – quindi perché dovremmo preoccuparci?”. “La chiave – aggiunge Sala – è il gruppo: coeso, forte e con molta intesa”. Anche Bullani sottolinea il valore della continuità: “Serve costanza e perseveranza, è così che si arriva in alto”.

Tra i segreti del successo non manca un ingrediente speciale: “L’amicizia – dice Cappelletti – Siamo scesi in pista da amici e abbiamo vinto così”. Il gruppo si è allargato e oggi conta cinque elementi, pronti a entrare in gara in ogni momento: “I cambi li proviamo tutti – spiega Trento – anche se sono entrato da poco, ho sempre lavorato con loro”. Sala conferma: “Essere in cinque è un valore aggiunto, c’è sempre qualcuno pronto”. La parte tecnica è fondamentale, come sottolinea Bullani: “La staffetta si fa anche con la manualità nel passaggio del testimone, non solo con la velocità”. “Siamo tutti pronti – conclude Cappelletti – e questo ci rende squadra”.

Con questa intervista collettiva continua la serie estiva dedicata ai talenti dell’Osa Saronno. Nei prossimi giorni, altre storie di impegno, crescita e sogni in pista.

IL TEMPO DI UN CAFFE’ SPECIALE OSA: TUTTE LE INTERVISTE

