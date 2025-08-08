news

SARONNO – E’ Vittoria Fontana atleta dell’Osa Saronno il protagonista di oggi del il tempo di un caffè una serie speciale de Il tempo di un caffè, il format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori dell’atletica.

Abbiamo intervistato, a fine luglio i talenti della squadra cittadina tra un allenamento e una competizione chiedendo loro di fare il punto della stagione e di raccontare anche i loro esordi e carriera.

Campionessa delle Universiadi e atleta di punta del panorama nazionale, Vittoria Fontana si racconta davanti alla telecamera con naturalezza e gratitudine. La passione per l’atletica è sbocciata lentamente, a partire dalle gare scolastiche. “Mio papà e mio nonno correvano, ma non mi hanno mai forzata. È stato tutto molto graduale, poi grazie a Beppe Cappelletti e Sandro Torno sono entrata davvero in questo mondo, e non ne sono più uscita”, racconta sorridendo.

Dopo un percorso giovanile ricco di soddisfazioni, il salto tra i “grandi” si è rivelato più impegnativo. “A livello assoluto è più difficile ottenere risultati, ma quest’anno sta andando bene. Ho avuto due anni complicati, tra infortuni e piccoli problemi, ma ora finalmente riesco a correre forte”.

La svolta è arrivata con la vittoria alle Universiadi, frutto di condizioni ideali trovate in Germania e della fiducia nel proprio stato di forma. “All’inizio facevo fatica a trovare gare con le condizioni giuste, poi sapevo che in Germania non ci sarebbe stato troppo caldo o umidità. Mi sono goduta la gara, e tutto è andato come speravo”.

Anche se non è originaria di Saronno, Vittoria si allena qui da diversi anni tanto da essere considerata parte della famiglia Osa. “È un ottimo impianto, anche la struttura indoor è fondamentale per l’inverno. Ma soprattutto sto bene, e quando hai voglia di rimanere in un posto per ore senza che ti pesi, vuol dire che è quello giusto”.

Con questa intervista a Vittoria Fontana continua la serie dedicata ai talenti dell’Osa Saronno, registrata al campo Colombo-Gianetti. Nei prossimi giorni, altre storie di passione, impegno e ambizione nell’atletica saronnese.

IL TEMPO DI UN CAFFE’ SPECIALE OSA: TUTTE LE INTERVISTE

