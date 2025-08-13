news

SARONNO – Sono Vittoria Radaelli e Alessandro Colombo atleti dell’Osa Saronno i protagonisti di oggi del il tempo di un caffè una serie speciale de Il tempo di un caffè, il format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori dell’atletica.

Abbiamo intervistato, a fine luglio i talenti della squadra cittadina tra un allenamento e una competizione chiedendo loro di fare il punto della stagione e di raccontare anche i loro esordi e carriera.

Con questa intervista a Vittoria Radaelli e Alessandro Colombo continua la serie dedicata ai talenti dell’Osa Saronno, registrata al campo Colombo-Gianetti. Nei prossimi giorni, altre storie di passione, impegno e ambizione nell’atletica saronnese.

IL TEMPO DI UN CAFFE’ SPECIALE OSA: TUTTE LE INTERVISTE

