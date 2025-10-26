news

SARONNO – “Un ringraziamento sentito a chi, con impegno e dedizione, contribuisce ogni giorno a rendere Saronno una città più giusta, gentile e viva.” Con queste parole la sindaca Ilaria Pagani ha aperto la cerimonia della Ciocchina 2025, tradizionale appuntamento di riconoscimento civico e gratitudine verso i cittadini e le realtà che si sono distinte per spirito di servizio e senso di comunità.

Nel suo intervento, la prima cittadina ha ricordato come la Ciocchina non sia solo un simbolo o un riconoscimento formale, ma un modo per dire “grazie” a chi, con il proprio talento e la propria passione, arricchisce la vita della città. “Una città – ha spiegato Pagani – non è fatta di muri e strade, ma di persone: di chi si prende cura degli altri, mette a disposizione tempo, competenze e cuore per la scuola, lo sport, la cultura, il volontariato e la solidarietà.”

La sindaca ha poi ripercorso le origini storiche del premio, ricordando la leggenda ottocentesca della “donna della Ciocchina”, simbolo di solidarietà e rinascita dopo una tragedia che aveva colpito la comunità. Da quell’episodio nacque un gesto collettivo di aiuto e ricostruzione che, nel tempo, è diventato parte integrante dell’identità cittadina.

Pagani ha voluto sottolineare come ogni anno vengano valute con attenzione le segnalazioni arrivate da cittadini e associazioni: “Attraverso i volti dei premiati riconosciamo i valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni: il lavoro silenzioso, la passione civica, la capacità di creare legami e di mettere il bene comune davanti all’interesse personale.”

Il discorso si è concluso con un invito alla gratitudine e alla partecipazione: “Riconoscere il bene – ha detto la sindaca – ci aiuta a farlo crescere e a moltiplicarlo. Con la Ciocchina, Saronno dice grazie a chi costruisce ogni giorno, con le mani, con la mente e con il cuore, una città più giusta, più gentile e più viva.”

QUI LA SINTESI DELLA GIORNATA

guarda tutte le foto 24



Ciocchina 2025, emozioni e foto dei benemeriti: dalla commozione di Legnani e Scorza, allo sguardo al futuro dei micologici e degli Amici di Betania. Applausi per Bini e… Centemeri

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09