SARONNO – “Il nostro Teatro Giuditta Pasta è un luogo speciale per la città, un presidio di bellezza e libertà, un luogo di cittadinanza”. Con queste parole la sindaca Ilaria Pagani ha aperto il suo primo intervento pubblico da prima cittadina, ieri sera, in occasione della presentazione della nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta. Una cornice simbolica e significativa per l’inizio del nuovo corso amministrativo, con un discorso che ha messo al centro la cultura come valore fondante della comunità saronnese.

Pagani ha voluto rimarcare il ruolo del teatro come spazio di apertura e riflessione, in grado di “parlare alla città e di essa nutrirsi”, capace di costruire identità e di promuovere il pensiero critico. Ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel sostenere chi ogni giorno lavora per rendere la cultura accessibile e viva.

Parole di elogio sono state rivolte alla direzione artistica per aver costruito una stagione di qualità, ricca di linguaggi differenti e pensata per un pubblico ampio e variegato. La sindaca ha anche voluto ringraziare tutto il personale del teatro, dai tecnici agli operatori, “una squadra che lavora dietro le quinte con passione e competenza”.

“La cultura – ha aggiunto – genera benessere, senso di appartenenza e relazioni. Ecco perché saremo al fianco di chi anima la vita culturale cittadina. Partecipare, esserci, vivere questi luoghi: è così che si rafforza la nostra comunità”.

Un debutto pubblico che ha ribadito l’idea di una città aperta, consapevole e unita attorno ai suoi spazi di cultura. E il Giuditta Pasta, ancora una volta, ne è stato protagonista.

QUI IL PROGRAMMA

