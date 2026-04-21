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SARONNO – Un “buco” di circa 12 mila metri quadrati nel calcolo dell’area del futuro parco: è questo il punto di partenza dell’analisi presentata da Franco Ferrario durante la conferenza stampa, basata sull’esame diretto dei documenti tecnici depositati per l’adozione del progetto.

Secondo quanto illustrato, il nodo nasce dalla differenza tra i dati dichiarati e la reale estensione dell’area verde fruibile. Nei documenti ufficiali il parco viene indicato con una superficie di circa 62.700 metri quadrati, ma la verifica condotta da Ferrario porta a una conclusione diversa: “Quest’area non è di 62.700 metri quadrati, è di poco più di 50.000 metri quadrati” .

La discrepanza, quindi, si aggira attorno ai 12 mila metri quadrati. Un margine che, come lo stesso Ferrario ha precisato, può avere una minima oscillazione tecnica per l’assenza di elaborati quotati dettagliati, ma non tale da modificare il dato sostanziale: “Posso sbagliare di 1.000 metri quadri, ma non siamo lì” .

COME NASCE LA DIFFERENZA

Il punto chiave riguarda cosa viene conteggiato come “parco”. Dall’analisi emerge che nella superficie complessiva indicata nei documenti sono incluse anche aree che, secondo Ferrario, non dovrebbero essere considerate parte del verde vero e proprio. In particolare, vengono sommati viali, percorsi, accessi e spazi di collegamento che frammentano l’area.

Ferrario ha mostrato le tavole progettuali evidenziando come queste superfici siano distribuite e non costituiscano un corpo unitario: “È considerata parco anche tutte queste aree che voi vedete, che non sono parte di un elemento unitario” .

IL RIFERIMENTO NORMATIVO

Per sostenere la propria tesi, Ferrario ha richiamato la definizione adottata a livello nazionale per le aree verdi urbane. Il riferimento è alla classificazione ufficiale utilizzata dallo Stato, che distingue tra spazi effettivamente fruibili come parco e semplici accessi o percorsi.

Il principio è chiaro: le vie di accesso e i collegamenti non possono essere considerati parco. “Questa roba qui, che sono vie di accesso, non sono parco. Il parco è soltanto la parte unitaria centrale” .

Applicando questo criterio, la superficie reale del parco si riduce quindi a circa 50 mila metri quadrati, escludendo tutte le porzioni non omogenee o funzionali al solo attraversamento.

COSA CAMBIA PER LA CITTÀ

La questione non è solo tecnica, ma incide direttamente sulla qualità e sulla percezione del progetto. Un parco frammentato, con ampie porzioni destinate a percorsi o spazi di passaggio, offre un livello di fruizione diverso rispetto a un’area verde compatta.

Ferrario ha sottolineato come la dimensione unitaria sia un elemento fondamentale per garantire una reale funzione ambientale e sociale del parco. La riduzione effettiva della superficie verde incide su biodiversità, vivibilità e possibilità di utilizzo da parte dei cittadini.

LA PROPOSTA ALTERNATIVA

Partendo da questa analisi, è stata avanzata anche una proposta di revisione. L’obiettivo è riportare innanzitutto il parco alla superficie dichiarata, eliminando le incongruenze nel conteggio, e successivamente ampliarlo.

In questo senso si inserisce la richiesta avanzata dal gruppo “Saronno per la terra” (citato da Ferrario), che propone di arrivare a 80 mila metri quadrati. Un valore più vicino all’impostazione originaria delle aree dismesse, risalente alla fine degli anni Novanta.

LO STATO ATTUALE

Ad oggi, secondo quanto emerso dalla ricostruzione, l’area realmente configurata come parco unitario resta intorno ai 50 mila metri quadrati. “Questa è la situazione di oggi, cioè l’area unitaria che è prevista è questa, sono circa 50.000 metri quadri” .

Un dato che, alla luce dell’analisi presentata, apre un confronto sul progetto complessivo e sulla definizione stessa di spazio verde urbano, tra numeri dichiarati e reale fruibilità.

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